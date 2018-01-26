Еще одного водителя-любителя расчищенных тротуаров запечатлели в Кишиневе (ВИДЕО)

Припаркованный на тротуаре Lexus запечатлели на улице Пушкина.

Как свидетельствует видео, люксовый автомобиль расположили аккурат на расчищенном ото льда участке тротуара. Пешеходам же оставили узкую полоску чистого льда.

Автор видео, возмущенный таким хамским поведением водителя, отметил, что направил видео на Viber дорожной полиции.

Напомним, также сегодня жительница Кишинева продемонстрировала возмутительно хамскую парковку сразу нескольких автолюбителей на бульваре Негруцци. Так, они оставили своих железных коней не просто на тротуаре, но на узкой его полосе, расчищенной ото льда.