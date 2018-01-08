Еще одна трагедия на Рождество: в Яловенах сын обнаружил отца в колодце

Пожилой мужчина состоял на учете у психиатра.

Инцидент произошел 7 января в селе Цыпала Яловенского района. Мужчина посетил утром своего отца, а после отправился к себе домой. Однако к обеду сосед сообщил ему о том, что отец скончался, сообщает tv8.md.

Прибывший на место трагедии сын вызвал полицию. 81-летнего пенсионера нашли в колодце. На теле пожилого человека не было найдено следов насильственной смерти.

Известно, что мужчина состоял на учете у психиатра.

Ранее, в Яловенском районе перевернулся микроавтобус: спасатели были вынуждены извлекать тело водителя.