Еще одна смерть от коронавируса: скончался 59-летний тираспольчанин

0

Министерство здравоохранения информирует об еще одной смерти от коронавируса. Речь о 59-летнем мужчине из Тирасполя.

Как сообщает “Первый Приднестровский”, пациента в крайне тяжелом состоянии доставили из пульмонологии РКБ в слободзейский коронавирусный госпиталь еще 29 марта. Всё это время он был в реанимации, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. У мужчины подтвердили COVID-19, диагностировали двухстороннюю вирусно-бактериальную пневмонию, выявили сахарный диабет. Несмотря на усилия врачей, пациента не удалось спасти.

Таким образом, число летальных исходов составляет 31.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.