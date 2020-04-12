Еще одна смерть от коронавируса: скончался 59-летний тираспольчанин

Еще одна смерть от коронавируса: скончался 59-летний тираспольчанин

Министерство здравоохранения информирует об еще одной смерти от коронавируса. Речь о 59-летнем мужчине из Тирасполя.

Как сообщает “Первый Приднестровский”, пациента в крайне тяжелом состоянии доставили из пульмонологии РКБ в слободзейский коронавирусный госпиталь еще 29 марта. Всё это время он был в реанимации, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. У мужчины подтвердили COVID-19, диагностировали двухстороннюю вирусно-бактериальную пневмонию, выявили сахарный диабет. Несмотря на усилия врачей, пациента не удалось спасти.

Таким образом, число летальных исходов составляет 31.

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