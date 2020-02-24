Еще одна семья обретет крышу над головой благодаря Игорю Додону

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Глава государства узнал из прессы о трудной ситуации, в которой оказалась семья Харбуз из села Сынджера.

Михай и Наталья Харбуз воспитывают шестерых детей в возрасте от года до 14 лет. Семья ютится в 18-метровой комнате, где живут еще и бабушка с дедушкой. Михай работает в строительстве и является единственным добытчиком в семье.

Президент решил помочь им решить острейшую проблему и обрести просторный дом, где места хватит всем. В связи с этим глава государства объявил кампанию по сбору денег для приобретения жилья. Игорь Додон надеется, что мечта семьи Харбуз будет воплощена в жизнь совместными усилиями до пасхальных праздников. Все желающие оказать финансовую помощь могут перечислить средства на нижеуказанный банковский счет:

Бенефициар: Боу Наталья

B.C. “Moldova Agroindbank” S.A., отделение №4, Кишинев

Код банка: AGRNMD2X;

Фискальный код: 2002042132501;

IBAN: (MDL) MD19AG000000022523929957.