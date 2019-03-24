Еще одна семья обрела крышу над головой благодаря Игорю и Галине Додон (ВИДЕО, ФОТО)

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Сегодня Игорь и Галина Додон исполнили самую большую мечту семьи Онофрей из села Алава района Штефан-Водэ – иметь собственное жилье. Юлия Онофрей в одиночку растит четырех детей: трех девочек и мальчика в возрасте от трех до 15 лет. 14 лет назад они остались на улице, после того как их дом разрушился.

– Чтобы сделать их жизнь лучше, подарить им радость от обретения родительского дома, мы вручили этой семье ключи от жилья, которое было приобретено на средства Благотворительного фонда «Din suflet» под попечительством первой леди. Кроме того, в ближайшее время Благотворительный фонд приобретет кровати для детей и необходимую бытовую технику. Мы должны быть рядом с нуждающимися! Добрые дела продолжаются! – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.