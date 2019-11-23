Еще одна попавшая в беду семья обрела крышу над головой благодаря президенту (ФОТО, ВИДЕО)

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В сентябре, побывав в селе Дрэгушений Ной Хынчештского района, Игорь Додон навестил семью Николая и Елены Манкаш, воспитывающую пятерых детей и оставшуюся без крова в результате пожара, и пообещал им подарить дом до наступления зимы.

Тогда глава государства начал общественную кампанию по сбору средств. Очень многие откликнулись на эту просьбу и помогли собрать деньги на покупку дома для семьи Манкаш.

Накануне президент выполнил обещание и передал им ключи от просторного дома с хорошими условиями. Игорь Додон подарил им также продукты питания и детские книги. Поскольку наступили холода, для семьи были закуплены дрова, а для детей еще и куртки, теплая одежда и другие необходимые вещи.

– Я всегда буду рядом с теми, кто нуждается в моей поддержке. Добрые дела продолжаются! – отметил он на своей странице в соцсети.