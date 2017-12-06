Еще одна парламентская комиссия проголосовала против румынского языка в Конституции

Подготовленный группой депутатов парламента законопроект о внесении поправок в статью 13 Конституции РМ, предусматривающий изменение синтагмы «молдавский язык» на «румынский язык», рассмотрели сегодня на заседании парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию.

В итоге большинством голосов законопроект получил негативное заключение комиссии. Против нововведения проголосовали четверо депутатов: социалисты Раду Мудряк, Петру Кордуняну и Эдуард Смирнов, а также демократ Дамиан Карасени. «За» были демократы Нае-Симион Плешка и Юрие Киореску, а также депутат Народно-европейской парламентской группы Семен Грищук. Еще трое депутатов — бывшие либералы Юрий Дырда и Артур Гутюм на заседании отсутствовали.

Напомним, что на прошлой неделе инициатива получила отрицательное заключение и комиссии по правам человека и межэтническим отношениям.