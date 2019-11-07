Еще одна парламентская комиссия поддержала социальные инициативы президента

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Инициативы президента Молдовы относительно увеличения социальных пособий в холодный период года и установления пенсии в случае потери кормильца были положительно одобрены парламентской комиссией по социальной защите, здравоохранению и семье. Теперь они должны быть рассмотрены на пленарном заседании законодательного органа.

По словам советника президента по социальным вопросам Виорики Думбрэвяну, меры предложенные главой государства направлены на повышение уровня жизни пенсионеров и людей с низкими доходами. Один из президентских проектов предусматривает увеличение числа получателей социальных пособий в холодный период года, пишет ntv.md.

– Речь идет об увеличении уровня дохода, при котором люди могут претендовать на получение помощи в холодный период года. Президент в своей инициативе предложил изменить этот множитель с 1,9 до 2,2, чтобы правом на компенсацию могли воспользоваться люди, с доходом менее 2323 леев, – отметила она.

Другая инициатива предусматривает, чтобы члены семей умерших пенсионеров получали пенсию бенефициара в течение пяти лет.

– Есть несколько условий. Конечно, право на это пособие предоставляется, если один из супругов умер в течение первых пяти лет с момента установления права на пенсию по старости, и при условии, что они состоят в браке в течение 15 лет. Это условие, которое в настоящее время предусмотрено законом в случае установления права на пенсию по случаю потери кормильца. Таким образом, в этом случае переживший супруг имеет право на пособие, как я уже говорила, в размере пенсии, которая выплачивалась до смерти супруга, – также уточнила Думбрэвяну.

По данным Национального агентства социального страхования, в Республике Молдова насчитывается 703 тысячи пенсионеров и 60 тысяч получателей социальных пособий. В первом полугодии этого года средняя пенсия составила почти 1900 леев, а минимальный прожиточный минимум для пенсионеров превысил 1700 леев.