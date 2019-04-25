Еще одна нуждающаяся семья обрела крышу над головой благодаря семье президента (ФОТО, ВИДЕО)

Еще одна нуждающаяся семья обрела крышу над головой благодаря семье президента (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, в чистый четверг Страстной недели, президент Молдовы Игорь Додон вручил ключи от дома Олесе Васильчук из города Фалешты, которая в одиночку растит семерых детей. До сих пор семья Васильчук жила у дедушки с бабушкой, где в двухкомнатной квартире ютились 11 человек.

– Вместе с первой леди приняли решение сделать подарок от Благотворительного фонда “Din suflet”: просторный дом с удобствами, а также необходимую бытовую технику. Кроме того, по случаю пасхальных праздников детям были вручены подарки и угощения для праздничного стола, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

Глава государства пожелал семье Васильчук, чтобы Светлое Христово Воскресенье принесло в их дом душевный покой, гармонию и счастье.

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