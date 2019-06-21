Еще одна новенькая детская площадка появилась на Ботанике (ФОТО)

Еще одна новенькая детская площадка появилась на Ботанике (ФОТО)

В столице открыта еще одна детская площадка – на сей раз, по адресу Дачия, 20. Об этом на своей странице в соцсети написал муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский. 

Новая площадка является частью программы фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева по благоустройству столичных дворов. До настоящего дня во всем муниципии было установлено 180 таких площадок, готовятся еще 60.

Напомним, что, помимо детских, в Кишиневе также активно устанавливают спортивные площадки и открывают многофункциональные стадионы, устанавливают скамейки и беседки, восстанавливают дорожное покрытие и уличное освещение.

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