Еще одна на улица на Ботанике будет капитально отремонтирована в этом году (ФОТО)

На отрезке улицы Зелинского между улицами Дачия и Дечебал завершаются работы по замене бордюров. Через несколько недель начнется фрезерование, а до конца сентября будет уложено новое асфальтовое покрытие. Об этом на своей странице в соцсети сообщил претор Ботаники Юрий Витнянский.

По его словам, на капитальный ремонт данного отрезка улицы Зелинского Муниципальным советом было выделено 3,9 млн. леев.