Еще одна на улица на Ботанике будет капитально отремонтирована в этом году (ФОТО)

Еще одна на улица на Ботанике будет капитально отремонтирована в этом году (ФОТО)

На отрезке улицы Зелинского между улицами Дачия и Дечебал завершаются работы по замене бордюров. Через несколько недель начнется фрезерование, а до конца сентября будет уложено новое асфальтовое покрытие. Об этом на своей странице в соцсети сообщил претор Ботаники Юрий Витнянский. 

По его словам, на капитальный ремонт данного отрезка улицы Зелинского Муниципальным советом было выделено 3,9 млн. леев.

– Это уже вторая улица на Ботанике, которая будет капитально отремонтирована в текущем году. Первой была Траян, где проходили работы в августе. На ремонт улицы Траян Муниципальным советом было выделено 6,6 млн. леев, – рассказал он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md