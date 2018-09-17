Еще одна детская площадка открыта на Ботанике благодаря социалистам (ФОТО)

На сей раз ее установили по адресу Дачия, 38/8.

Как написал на своей странице в соцсети депутат ПСРМ Олег Липский, рядом располагаются три 16-этажные “свечки”. В этом дворе очень много детей, площадка была им крайне необходима.

– Жители обращались ко мне с просьбой сделать детскую игровую зону в этом дворе еще весной текущего года. Спасибо коллегам из Муниципального совета от фракции Партии социалистов за неоценимый вклад в благоустройства этого двора, – отметил на своей странице в соцсети социалист.

Напомним, что благодаря фракции ПСРМ в Муниципальном совете в настоящее время обустраиваются площадки во всех секторах Кишинева.