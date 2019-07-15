Еще один случай кори подтвержден у ребенка из Кишинева

Еще один случай кори подтвержден у ребенка из Кишинева

Шестилетний ребенок из столицы заразился корью. Заболевание было подтверждено лабораторным путем. 

Это уже 59-й случай заболевания за последние полгода. Примечательно, что 34 случая были зарегистрированы за последние 2 месяца.

Наиболее подверженными болезни с 1 января этого года территориями стали:

  • Кишинев – 29 случаев;
  • Дрокия – 18 случаев;
  • Окница – 6 случаев;
  • Яловены – 2 случая;
  • Бричаны, Единцы, Штефан-Водэ, Глодяны – по 1 случаю.

В 2018 году были подтверждены 340 случаев заболевания, пишет realitatea.md.

 

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