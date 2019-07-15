Еще один случай кори подтвержден у ребенка из Кишинева

Шестилетний ребенок из столицы заразился корью. Заболевание было подтверждено лабораторным путем.
Это уже 59-й случай заболевания за последние полгода. Примечательно, что 34 случая были зарегистрированы за последние 2 месяца.
Наиболее подверженными болезни с 1 января этого года территориями стали:
- Кишинев – 29 случаев;
- Дрокия – 18 случаев;
- Окница – 6 случаев;
- Яловены – 2 случая;
- Бричаны, Единцы, Штефан-Водэ, Глодяны – по 1 случаю.
В 2018 году были подтверждены 340 случаев заболевания, пишет realitatea.md.
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