Еще один случай кори подтвержден у ребенка из Кишинева

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Шестилетний ребенок из столицы заразился корью. Заболевание было подтверждено лабораторным путем.

Это уже 59-й случай заболевания за последние полгода. Примечательно, что 34 случая были зарегистрированы за последние 2 месяца.

Наиболее подверженными болезни с 1 января этого года территориями стали:

Кишинев – 29 случаев;

Дрокия – 18 случаев;

Окница – 6 случаев;

Яловены – 2 случая;

Бричаны, Единцы, Штефан-Водэ, Глодяны – по 1 случаю.

В 2018 году были подтверждены 340 случаев заболевания, пишет realitatea.md.