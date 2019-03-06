Еще один российский “КАМАЗ” отправился в Купчинь: граждане благодарят Додона и Путина (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня еще один из двенадцати автомобилей “КАМАЗ” был передан городу Купчинь района Единцы. Как отметил на своей странице в соцсети президент Игорь Додон, вручение ключей от машины прошло в тёплой дружеской атмосфере.

– Вместе с жителями города выразили благодарность российскому народу и президенту Владимиру Путину за оказанную нашей стране техническую помощь. Люди доверяют президентам Молдовы и России и выступают за углубление и расширение дружбы и сотрудничества с нашим стратегическим партнером – Российской Федерацией. Буду и далее прилагать усилия, чтобы граждане страны получали помощь со стороны наших внешних партнеров, – написал глава государства.

Напомним, что сегодня Игорь Додон передаст 6 машин населенным пунктам на севере республики. Этим утром она машина уже была отдана в распоряжение муниципального предприятия в Бельцах. Вчера два “КАМАЗа” были подарены Кишиневу.