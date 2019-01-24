Еще один пропавший в Приднестровье – на сей раз молодой мужчина

0

Григориопольским РОВД разыскивается без вести пропавший Крыжановский Константин Сергеевич, 15.02.1989 года рождения. Около семи часов утра 22 января мужчина вышел со двора своего домовладения, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, пропавший страдает шизофренией, ранее неоднократно уходил из дома.

Приметы: на вид 30 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, плечи горизонтальные. Лицо овальное бледное, лоб средний вертикальный, брови дугообразные, глаза голубые, нос средний прямой, рот средний, уголки губ приподняты, подбородок выступающий, уши средние овальные. Волосы светло-русые, прямые, коротко стриженные.

Был одет в тёмно-зелёные куртку и штаны, чёрную шапку, серый шарф. Обут в шлёпанцы или галоши 44-45-го размера.

Имеются и особые приметы: при ходьбе сутулится. Голос глухой, говорит медленно, ходит медленно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят позвонить в милицию по номеру «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, по телефону в городе Григориополь 0 (210) 3-29-80 или по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.