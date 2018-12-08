Еще один пропавший: на сей раз речь о молодом мужчине

УВД города Бендеры разыскивается без вести пропавший Василий Юрьевич Остапенко 1988 года рождения. С заявлением об исчезновении внука в милицию обратилась пожилая жительница села Глинка Бричанского района.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, женщина сообщила, что в первых числах ноября мужчина ушёл из дома в селе Глинка, где прописан, и пропал. Предположительно, он направился в город Бендеры. Данный гражданин страдает шизофренией (инвалид детства), злоупотребляет спиртными напитками.

На вид пропавшему 30 лет, он среднего телосложения, рост 180 см. Лицо овальное бледное, лоб прямой, брови прямые, глаза карие, нос средний прямой, рот средний, подбородок выступающий, уши средние, овальной формы. Волосы каштановые прямые, коротко стриженные. На верхней челюсти отсутствуют передние зубы. Имеются и особые приметы: на предплечье левой руки – множественные шрамы от порезов, на среднем пальце руки вытатуированы буквы.

Был одет в чёрную шапку, серую куртку с белыми полосками на рукавах, свитер, синие джинсы. Обут в чёрные туфли 40-41-го размера. При себе имел красный рюкзак с личными вещами.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о местонахождении без вести пропавшего Василия Юрьевича Остапенко, позвоните в милицию! По телефонам: «102» в любом городе или населённом пункте Приднестровья, 0 (775) 6-79-29, в г. Бендеры 0 (552) 2-84-17, а также по телефону доверия МВД ПМР 0 (533) 8-15-29.