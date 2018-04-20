Еще один пожар в Кишиневе: горит торговый центр (ВИДЕО)

Еще один пожар в Кишиневе: горит торговый центр (ВИДЕО)

Пока все пожарные столицы задействованы в тушении сильнейшего возгорания в здании на Телецентре, пламя вспыхнуло еще в одном здании.

Так, сильное возгорание произошло в здании торгового центра Lunedor на пересечении улицы Измаильской и бульвара Кантемир.

Как свидетельствует видео, снятое очевидцем происшествия, в здании также наблюдается открытое пламя и сильное задымление.

По словам пресс-секретаря Генинспектората по чрезвычайным ситуациям Лилианы Пушкашу, на место пожара направлены 4 пожарных расчета. О пострадавших на данный момент не сообщается.

Стоит отметить, что это уже второй сильный пожар в данном торговом центре: первый произошел в январе 2016 года. Тогда специалисты установили, что возгорание случилось из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

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