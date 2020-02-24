Еще один опрос показал, что у Игоря Додона самые высокие шансы на победу на выборах президента

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40,2% граждан от числа определившихся с выбором намерены голосовать на предстоящих президентских выборах за Игоря Додона. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня, 24 февраля, в столице.

Таким образом, еще одно исследование подтверждает, что у главы государства наиболее высокие шансы на победу. На втором месте с отставанием в 12% лидер ПДС Майя Санду – у нее 28,2%. Следом – председатель ДПМ Павел Филип с 9,2%. Далее: Владимир Воронин (7,6%), Ренато Усатый (3,9%), Андрей Нэстасе (3,4%), Дорин Киртоакэ (3%), Октавиан Цыку (2,5%).

Более того, 37,3% уверены в победе Игоря Додона. Лишь 16,5% думают, что выиграет Майя Санду. У Павла Филипа 3,2%, у остальных – меньше.

Стоит также отметить, что почти половина населения, 46,2%, положительно оценивают деятельность Игоря Додона на посту президента.

В исследовании, проведенном компанией IMAS по заказу фирмы “Public media”, приняли участие 1109 человек из 93 населенных пунктов страны. Опрос проводился с 7 по 19 февраля. Максимальная погрешность составляет +/-3%.