Еще один опрос показал, что у Игоря Додона самые высокие шансы на победу на президентских выборах

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Очередной опрос общественного мнения выявил те же тенденции, что и прошлые исследования. У действующего Президента РМ Игоря Додона самые высокие шансы победить на предстоящих выборах главы государства. Наибольшее количество опрошенных, 27%, намерены голосовать за него.



15,2% намерены отдать свой голос за председателя ПДС Майю Санду, 4,7% – за лидера ППДП Андрея Нэстасе, 3% – за бывшего примара Оргеева Илана Шора, 2,2% – за председателя “Нашей партии” Ренато Усатого и 1,4% – за лидера демократов Павла Филипа. У остальных – менее 1%.

В то же время, если бы во второй тур вышли бы Игорь Додон и Майя Санду, большинство граждан также проголосовали бы за кандидатуру Додона: 43,6% против 33,4%. Остальные с выбором пока не определились. А если бы во втором туре встретились Игорь Додон и Андрей Нэстасе, расклад голосов был бы 46,7% против 26% в пользу Игоря Додона.

Опрос общественного мнения проводился в январе компанией iData по собственной инициативе и на собственные средства по телефону. В исследовании приняли участие 1013 человек. Максимальная погрешность составляет +/-2,83%.