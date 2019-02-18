Еще один опрос подтвердил уверенную победу ПСРМ на выборах

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49,6% жителей Молдовы намерены голосовать в предстоящее воскресенье за Партию социалистов. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного Ассоциацией социологов и демографов РМ.

На втором месте с существенным отрывом Демократическая партия – 19,5% от числа определившихся. На третьем- блок “Акум” с 16,1%. Остальные партии не преодолевают избирательный порог.

Кроме того, Партия социалистов остается лидером народного доверия. Положительно деятельность ПСРМ оценивают 47,9% граждан, это также первое место рейтинга.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдовы в период с 1 по 14 февраля с предварительного уведомления об этом ЦИК. В нем приняли участие 1195 жителей Молдовы. Погрешность составляет +/-3%.

Напомним, очередные парламентские выборы пройдут в Молдове в это воскресенье, 24 февраля.