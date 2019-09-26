Еще один опрос подтвердил безоговорочное лидерство президента и ПСРМ

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Более половины населения, 50,8%, положительно оценивает деятельность Игоря Додона на посту главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, которые были представлены сегодня в столице.

Согласно итогам, на втором месте расположилась премьер Майя Санду, деятельность которой положительно оценивают 41,5% опрошенных. В топ-5 вошла также председатель парламента Зинаида Гречаный с 31,3%.

Кроме того, граждане считают Игоря Додона самым сильным политиком в нашей стране – об этом заявили 31,9% опрошенных. На втором месте с существенным отрывом Майя Санду – у нее 18,8%.

Что касается партий – то здесь лидерство также прочно удерживает пропрезидентская ПСРМ. Деятельность Партии социалистов положительно оценивают 45%. Это первое место рейтинга. На втором – партия “Действие и солидарность” с 33,5%, а на третьем – ПКРМ с 28,3%.

Исследование также показало, что если бы в это воскресенье в Молдове прошли очередные парламентские выборы, ПСРМ заняла бы на них первое место, набрав 43,7% голосов. В парламент также прошли бы “Действие и солидарность” с 25,1% и ДПМ с 11,4%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Опрос общественного мнения проводился компанией IMAS по заказу фирмы Public Media Grup с 7 по 23 сентября. В исследовании приняли участие 1500 респондентов. Максимальная погрешность составляет +/-2,5%.