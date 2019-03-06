Еще один новенький “КАМАЗ” передан в пользование муниципальному предприятию в Бельцах (ФОТО, ВИДЕО)

Еще один новенький “КАМАЗ” передан в пользование муниципальному предприятию в Бельцах (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня направился с рабочей поездкой на север Молдовы, где вместе с послом Российской Федерации в нашей стране Олегом Васнецовым распределит шесть единиц предоставленной Россией спецтехники КАМАЗ администрациям городов и районов страны.

– Первый пункт назначения – муниципий Бельцы, где один автомобиль передали Управлению дорожного строительства и ремонта. Многофункциональная машина принесет большую пользу местным властям при очистке дорог от снега и гололеда и при мытье улиц. Сотрудники предприятия выразили благодарность Российской Федерации за оказанную поддержку и сказали, что парк спецтехники не обновлялся уже много лет. Отметил, что буду продолжать работу в направлении улучшения условий жизни и труда жителей населенных пунктов страны, – сообщил президент на своей странице в соцсети. 

Напомним, что 12 автомобилей КАМАЗ были безвозмездно переданы Республике Молдова Российской Федерацией в результате договоренностей между главами двух государств. Две единицы техники вчера передали предприятию в Кишиневе, а сегодня еще несколько машин останутся в районах Единцы, Бричаны, Окница, Сорока и Флорешты.

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