Еще один депутат фракции “Шор” остался без парламентского иммунитета

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Депутат фракции “Шор” Петру Жардан остался без депутатской неприкосновенности. Решение было принято большинством голосов депутатов парламента после того, как с соответствующим запросом к ним обратился врио генерального прокурора Думитру Робу.

Жардана подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной группировки. Речь идет о деле о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Примечательно, что Жардана не было на заседании законодательного органа. Он отсутствовал и вчера, не написав предварительно заявления о том, что его не будет. Робу считает, Жардан покинул страну умышленно, чтобы избежать уголовной ответственности и уничтожить доказательства. Сам депутат это отрицает, однако в Молдову он так и не вернулся, несмотря на то, что знал, что сегодня его будут лишать иммунитета.

Петру Жардан – четвертый депутат фракции “Шор”, оставшийся без иммунитета. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении Илана Шора, Марины Таубер и Регины Апостоловой. Всего во фракции “Шор” – семь депутатов.

Напомним, что вчера без иммунитета остался также депутат ДПМ Владимир Чеботарь.