Еще один депутат фракции “Шор” остался без парламентского иммунитета

Еще один депутат фракции “Шор” остался без парламентского иммунитета

Депутат фракции “Шор” Петру Жардан остался без депутатской неприкосновенности. Решение было принято большинством голосов депутатов парламента после того, как с соответствующим запросом к ним обратился врио генерального прокурора Думитру Робу. 

Жардана подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах в интересах преступной группировки. Речь идет о деле о сдаче в концессию Международного аэропорта Кишинева.

Примечательно, что Жардана не было на заседании законодательного органа. Он отсутствовал и вчера, не написав предварительно заявления о том, что его не будет. Робу считает, Жардан покинул страну умышленно, чтобы избежать уголовной ответственности и уничтожить доказательства. Сам депутат это отрицает, однако в Молдову он так и не вернулся, несмотря на то, что знал, что сегодня его будут лишать иммунитета.

Петру Жардан – четвертый депутат фракции “Шор”, оставшийся без иммунитета. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении Илана Шора, Марины Таубер и Регины Апостоловой. Всего во фракции “Шор” – семь депутатов.

Напомним, что вчера без иммунитета остался также депутат ДПМ Владимир Чеботарь.

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