Еще два случая кори подозревают в Кишинёве

В столице два новых случая заболевания корью находятся под подозрением. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, оба пациента госпитализированы.
Так, с начала июня было зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, передаёт tv8.md. В прошлом году было подтверждено 340 случаев заболевания.
Территории, поражённые корью с начала года по настоящее время:
- Кишинёв-17 случаев,
- Дрокия-11 случаев,
- Окница-6 случаев,
- Бричаны, Единцы, Штефан-Водэ, Глодяны – по 1 случаю.
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