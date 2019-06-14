Еще два случая кори подозревают в Кишинёве

Еще два случая кори подозревают в Кишинёве

В столице два новых случая заболевания корью находятся под подозрением. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, оба пациента госпитализированы.

Так, с начала июня было зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, передаёт tv8.md. В прошлом году было подтверждено 340 случаев заболевания.

Территории, поражённые корью с начала года по настоящее время:

  • Кишинёв-17 случаев,
  • Дрокия-11 случаев,
  • Окница-6 случаев,
  • Бричаны, Единцы, Штефан-Водэ, Глодяны – по 1 случаю.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md