Еще два случая кори подозревают в Кишинёве

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В столице два новых случая заболевания корью находятся под подозрением. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, оба пациента госпитализированы.

Так, с начала июня было зарегистрировано 13 случаев заболевания корью, передаёт tv8.md. В прошлом году было подтверждено 340 случаев заболевания.

Территории, поражённые корью с начала года по настоящее время:

Кишинёв-17 случаев,

Дрокия-11 случаев,

Окница-6 случаев,

Бричаны, Единцы, Штефан-Водэ, Глодяны – по 1 случаю.