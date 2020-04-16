Еще два сайта, распространяющих фейки о коронавирусе, будут заблокированы

0

Директор Службы информации и безопасности подписал 15 апреля приказ, который предусматривает блокирование еще двух сайтов, распространяющих фальшивые новости об эволюции ситуации с COVID-19 и о предпринимаемых для недопущения распространения заболевания мерах.

Речь идет о порталах: news-romania24h.xyz и caramida.news.blog. Приказ был передан Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий для принятия соответствующих решений.

Напомним, в соответствии с распоряжением Комиссии по ЧС поставщики услуг электронных коммуникаций, доступных общественности, по решению Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, основанного на списке источников, обнародованном СИБ, обязаны незамедлительно блокировать онлайн-источники, которые распространяют фальшивые новости о ситуации с COVID-19. Отметим, что ранее уже были заблокированы 54 таких сайта.

Согласно последнему опросу общественного мнения, граждане поддерживают блокирование источников, публикующих лживые новости о коронавирусе.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.