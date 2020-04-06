Еще два КПП на границе с Украиной приостанавливают деятельность

Еще два КПП на границе с Украиной приостанавливают деятельность

Пограничная полиция сообщает о том, что еще два пункта пересечения границы приостанавливают свою деятельность с 00.00 7 апреля. Речь о КПП “Крива – Мамалыга” и “Мирное – Табаки”. 

В связи с этим гражданам и грузоперевозчикам рекомендуется выбрать для пересечения границы открытые пункты: “Паланка – Маяки – Удобное”, “Тудора – Староказачье” или “Джурджулешть – Рени”.

Также сообщается, что в ближайшее время власти страны примут ряд мер для упрощения пересечения молдо-украинской границы через северный регион республики.

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