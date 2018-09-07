Еще два человека задержаны по делу о незаконных сборах денег с водителей автобусов

Диспетчер и кассир из ГП “Вокзалы и автостанции Оргеева” были задержаны офицерами Антикоррупционной прокуратуры и НАЦ.

Их подозревают в причастности к незаконной схеме по сбору средств от водителей национальных и международных рейсов. Подозреваемые были задержаны на 72 часа.

Расследование по делу было инициировано в начале 2018 года, когда появилась информация, что несколько сотрудников компании собрали миллионы леев от водителей, чтобы “замолчать” нарушения в области пассажирских перевозок. Так, водители были обязаны ежедневно отдавать “кассирам” определенную сумму денег, а те, в свою очередь, вечером передавали деньги далее, согласно иерархии. Ежемесячно посредством такой схемы собиралось около 1,5 миллиона леев.

На данный момент следователи работают над выявлением всех причастных к данной преступной схеме.