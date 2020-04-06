Еще два человека скончались от коронавируса в Молдове. Одна из жертв – 30-летний пациент из Кишинева

Еще два человека скончались от коронавируса в Молдове. Одна из жертв – 30-летний пациент из Кишинева

Коронавирус унес жизни еще двух граждан нашей страны. Информацию на брифинге для прессы представила Виорика Думбрэвяну. 

В первом случае речь идет о 30-летнем пациенте из Кишинева, который был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии 4 апреля. У погибшего был сахарный диабет.

Второй жертве было 70 лет, она из Штефан-Водэ. У пациента было повышенное давление и ожирение. 4 апреля его перевезли в Кишинев также в крайне тяжелом состоянии. Сегодня он скончался.

Таким образом, число летальных исходов в нашей стране выросло до 19.

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