Еще 700 школьных рюкзаков от фонда Первой Леди “Din Suflet” нашли своих хозяев – будущих первоклашек (ФОТО)

Сегодня Первая Леди страны Галина Додон раздала еще 700 школьных рюкзаков с необходимыми принадлежностями детям Глодянского, Фалештского и Унгенского районов, которые в этом году пойдут в первый класс.

Об этом на своей странице в соцсети рассказал президент страны Игорь Додон. Глава молдавского государства отметил, что Галина Додон пожелала успехов и целеустремленности будущим ученикам, которые, в свою очередь, поблагодарили за полученные подарки.

Благотворительный фонд Первой Леди “Din Suflet” запустил кампанию по оказанию помощи в подготовке к школе в прошлом году. Программа предусматривала раздачу рюкзаков и школьных принадлежностей детям – учащимся начальных классов из социально уязвимых семей.

– В нынешнем году было решено расширить кампанию. В результате подарки получат более 25 тысяч первоклассников со всей страны, – отметил Игорь Додон.