Еще 70 человек в Молдове вылечились от коронавируса. Общее число – 895

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По состоянию на утро 26 апреля число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось прежним: 3304. Накануне из больниц были выписаны еще 70 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 граждан составляет 895.

19 человек подключены к аппаратам ИВЛ, 14 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 218 человек тяжелое, 524 – среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Число летальных исходов составляет 94.

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