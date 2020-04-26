Еще 70 человек в Молдове вылечились от коронавируса. Общее число – 895

Еще 70 человек в Молдове вылечились от коронавируса. Общее число – 895

По состоянию на утро 26 апреля число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Молдове осталось прежним: 3304. Накануне из больниц были выписаны еще 70 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от COVID-19 граждан составляет 895. 

19 человек подключены к аппаратам ИВЛ, 14 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 218 человек тяжелое, 524 – среднее, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Число летальных исходов составляет 94.

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