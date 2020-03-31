Еще 4 человека в Молдове вылечились от коронавируса и были выписаны из больницы (ВИДЕО)

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Еще 4 пациента в Молдове вылечились от коронавируса и были выписаны сегодня из больницы. Об этом на брифинге для прессы заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

Таким образом, на данный момент число вылечившихся от коронавируса в Молдове составляет 22 человека. Министр в очередной раз поблагодарила врачей, отметив, что это – результат, в первую очередь, их деятельности.

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