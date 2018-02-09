Еще 22 населенных пункта подписали декларации в защиту государственности Молдовы

Информацию на своей странице в соцсети представил исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

Он отметил, что сегодня, 9 февраля, свои подписи под документом поставили примары и советники еще 22 населенных пунктов Молдовы, в том числе Муниципальный совет Бельц. Таким образом, общее количество населенных пунктов, принявших декларации в защиту государственности Молдовы менее чем за четыре дня, составило 123.

Напомним, что первым жесткий отпор унионистам, приняв соответствующую декларацию, дало родное село Игоря Додона Садова.