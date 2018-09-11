Еще 14 тысяч незадекларированных сигарет обнаружили таможенники (ФОТО)

Сотрудники таможенных постов предотвратили еще две попытки незаконной перевозки табачных изделий, скрытых от таможенного контроля.

Первый случай произошел на КПП “Липкань”, где вчера нашли 4800 сигарет различных марок. Их спрятали под передними сидениями машины, которой управляла гражданка Румынии.

Второй случай произошел в Международном аэропорту Кишинева, после того как на чемодан пассажира рейса Кишинев – Лондон отреагировала специально обученная собака. В результате проверке в багаже обнаружилось 9000 незадекларированных сигарет.

Табачные изделия были изъяты, а правонарушители – оштрафованы. Напомним, что в выходные таможенники обнаружили еще 18200 незадекларированных сигарет.