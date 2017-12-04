191

«Елка с поля» как традиция: сельчанин во второй раз соорудил новогоднее дерево из чеклежа (ВИДЕО)

«Елка с поля» как традиция: сельчанин во второй раз соорудил новогоднее дерево из чеклежа (ВИДЕО)

Стебли кукурузы, оставшиеся на поле после сбора урожая, житель села Хечул Векь Сынджерейского района использует необычно.

Уже второй год подряд он сооружает из чеклежа «новогоднюю елку», украшая ее всем, что попадется под руку, пишет protv.md.

В прошлом году мужчина обставил конструкцию колёсами от телеги и выкорчеванными пнями, а украсил компьютерными дисками, самодельными бумажными гирляндами и ботинками.

Весьма необычная «елка» понравилась жителям села, которые с удовольствием приходили посмотреть на нее и сфотографироваться. Удавшийся эксперимент сельчанин решил повторить и в этом году, замыслив сделать ее неким символом села.

В этом году елка из кукурузных стеблей получилась выше прошлогодней: ее высота составила 15 метров. Украсить «дерево» помогли односельчане, подарив часть игрушек. Нашлись для него и гирлянды.

«Елка» принесет пользу и домашним животным семьи. В середине января она будет разобрана и съедена коровами.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md