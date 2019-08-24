Елена Ваенга выступит сегодня в центре Кишинева (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон встретился с известной российской певицей, автором песен, актрисой, лауреатом многочисленных музыкальных премий Еленой Ваенгой, которая прибыла в Кишинев для участия в праздничном концерте по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашизма. Глава государства поблагодарил певицу за то, что в этот важный для подавляющего большинства граждан нашей страны день она будет рядом с нами.

Напомним, что праздничный концерт пройдет сегодня на площади Великого национального собрания в Кишиневе. Начало в 19.00. Вместе с Еленой Ваенгой на сцену выйдут известные молдавские исполнители: Дойна Сулак, Сильвия Григоре, Нелли Чобану, Джета Бурлаку, Константин Москович, группа “DoReDos”.

Кроме того, этим вечером на площади Великого национального собрания пройдет прямая трансляция торжественного салюта, который будет на Красной площади в Москве по случаю 75-летия освобождения Молдовы от фашистов.

– Приглашаем всех на концерт! Отпразднуем 75-летие освобождения нашей страны вместе! – отметил глава государства.