Елена Левицкая-Пахомова: Хватит отдавать наш город в руки людей, которым он безразличен! (ВИДЕО)

Елена Левицкая-Пахомова: Хватит отдавать наш город в руки людей, которым он безразличен! (ВИДЕО)

Журналист, телеведущая Елена Левицкая-Пахомова обратилась к жителям Кишинёва, призвав их принять участие во втором туре выборов примара столицы.

– Нужно прийти 3 ноября и проголосовать. Хватит уже отдавать наш город в руки людей, которым он, в принципе, безразличен. Призываю вас голосовать за Иона Чебана. Знаю точно, что к нему можно прийти и с него можно потребовать, потому что ему не всё равно, каким будет этот город. Приходите все на выборы! Мы вместе решим судьбу нашего города!  – призвала в своём обращении к горожанам журналист.

Напомним, второй тур выборов генерального примара Кишинёва пройдёт в это воскресенье, 3 ноября.

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