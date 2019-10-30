Елена Левицкая-Пахомова: Хватит отдавать наш город в руки людей, которым он безразличен! (ВИДЕО)

Журналист, телеведущая Елена Левицкая-Пахомова обратилась к жителям Кишинёва, призвав их принять участие во втором туре выборов примара столицы.



– Нужно прийти 3 ноября и проголосовать. Хватит уже отдавать наш город в руки людей, которым он, в принципе, безразличен. Призываю вас голосовать за Иона Чебана. Знаю точно, что к нему можно прийти и с него можно потребовать, потому что ему не всё равно, каким будет этот город. Приходите все на выборы! Мы вместе решим судьбу нашего города! – призвала в своём обращении к горожанам журналист.