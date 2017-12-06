Ель незалежная и советская

Всё, что растил и строил СССР, до сих пор спасает незадачливых правителей

Поначалу врио мэра Сильвия Раду заказала ель украинскую. Прибыла она в символическом виде — как несчастья Украины: ободранная, сиротская. В общем — хоть плачь по Карпатам, откуда лучшую древесину уже увезли в ЕС. Но некоторые обозреватели узрели в ели параллели с самой Молдовой: «Всё, что нужно знать о нас. Мы все здесь», — подписал фото ели известный эксперт Валерий Осталеп.

Браду и Раду

Пользователь интернета Олег Пахомов заявил, что временная градоначальница совершила преступление. Мало того что дерево много лет радовало детей, «ёлку спилили в нашем дворе, — написал он на своей странице в Facebook. — Вот так за «собственный счёт» врио мэра Сильвия Раду приобретает для города новую ель. Где? На Ботанике, в самом зелёном районе города, делая его всё больше зашитым в бетон».

А года два назад так же «купил» высокую красавицу-ель в одном бедном молдавском селе Дорин Киртоакэ. В кадр ТВ-новостей попали отчаянные глаза сельского мальчишки, наблюдавшего рубку красавицы. Может быть, единственного и последнего украшения его села.

Ничего хорошего, как житель Ботаники, не вижу ни в лице беспечно торжествующей Раду, ни в том, что за её кровные спилили многолетнее дерево, без разрешения лишив столицу редкого красивого звена. Не надейтесь, что Раду посадит такую же, как эту, советских времён, безупречно коническую и пушистую ель на том же месте. Временщики не имеют привычки возвращать долги сторицей.

За кем должок?

Когда премьер Павел Филип не так давно прибыл в Иерусалим по «хозяйственным», конечно, делам и всяким таким договорам, стоило всмотреться в его лицо. Он стоял в Яд Вашеме, главном музее Холокоста, и, может быть, наконец-то узнал, что в Молдавии (Бессарабии) и прилегающих территориях немецкими и румынскими фашистами было уничтожено в огне Холокоста до 300 тысяч евреев. Глубокое раскаяние, что ни одно молдавское правительство не поставило памятника жертвам той катастрофы, не отпечаталось на ухоженном лице. Да что там памятник… Крепко засорили мозги либералы и унионисты румынским языковым вопросом, отсекая остальное как ненужное. Надо признать: почти тридцать лет длится их праздник-провокация.

Политический штраф

И как редкая птица долетит до середины Днепра у Гоголя, так редкая политическая птица у нас теперь заговорит о Холокосте и тем более — о современной трагедии конца 80-х — начала 90-х, когда сначала евреи, а потом многие русские вынужденно сказали Молдове «гуд бай».

— То, что сегодня происходит в молдавском обществе, и, в частности, навязывание на законодательном уровне румынского языка в качестве государственного — это своего рода политический штраф, который мы платим за то, что творилось в Молдове в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого столетия, — сказал в эфире телеканала Accent TV политолог, бывший вице-министр иностранных дел РМ Валерий Осталеп.

— Трагедия молдавского народа и тех, кто здесь живёт, — политический штраф, который мы оплачиваем за наше поведение в конце 80-х. Вначале уехали евреи, почти что все, потом выгоняли русских — «чемодан — вокзал — Россия», — вся эта истерика и так далее… Кого выгоняли? Людей, которые развивали эту страну! И результаты мы помним и видим сейчас: государство разрушено. Они двадцать лет крадут то, что делали те люди. А кто выгонял? Те, кто занял их место. И результаты мы видим вокруг! — акцентировал Осталеп: — Здесь (в Молдавии. — Ред.) было более 3 тысяч заводов, в том числе военно-промышленный комплекс. Представляете уровень людей, которые руководили секретными заводами, обслуживали всё это? Здесь была элита, интеллектуалы. Кого тогда изгоняли такие люди, как Гимпу? Лучших людей, на место которых встали… понятно кто. А за это надо заплатить. Те, кто кричал «чемодан — вокзал — Россия», что сделали ровно через 15 лет? Взяли чемоданы и поехали в Россию! Этот политический штраф, как я его называю, конечно, надо оплачивать. Глупость всегда дорого стоит. Я не уверен, что наше общество до конца осознало те преступления, которые мы совершали против людей, которые здесь жили. Они жили здесь 20, 30 лет, они здесь родились. На основании чего их выгоняли с работы, с места жительства… кто несёт ответственность? Никто ни за что не ответил, — подчеркнул Валерий Осталеп. При этом он добавил, что пока общество не требует ответа на эти вопросы, всё это будет продолжаться.

Саша Меньшиков