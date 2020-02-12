ЕИБ готов финансировать инфраструктурные проекты в Молдове

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Премьер-министр Молдовы Ион Кику провёл встречу с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Республике Молдова Антонио Кастильо и Адамом Бруном.

Как сообщает пресс-служба Правительства РМ, в рамках встречи глава исполнительной власти рассказал представителям ЕИБ об инвестиционных приоритетах, принятых правительством на 2020 год, подчеркнув инвестиции в инфраструктуру и в индустриализацию регионов страны.

– Республика Молдова больше всего нуждается в развитии инфраструктуры: дорог, сетей водоснабжения, энергетической инфраструктуры. Правительство намерено создать в Молдове благоприятный инвестиционный климат, – отметил Кику.

Представители ЕИБ, в свою очередь, подтвердили намерение Банка финансировать проекты в таких областях, как энергетическая безопасность, дорожная инфраструктура, железнодорожная инфраструктура, защита окружающей среды и проекты по развитию бизнеса.

Стороны договорились продолжить обсуждения с отраслевыми министерствами, чтобы определить темы и параметры проектов, способных определить рост социального благосостояния и модернизацию национальной экономики.