Ехал без мотошлема, петляя из стороны в сторону: в Бендерах задержали пьяного байкера

0

Внимание сотрудников дорожно-патрульной службы привлёк мотоциклист. Он ехал по одной из улиц Бендер без мотошлема, петляя из стороны в сторону. Автоинспекторы остановили правонарушителя.

По данным mvdpmr.org, водитель с трудом разговаривал, от него пахло спиртным. Медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. В ходе разбирательства было установлено, что в 2017 году за пьяное вождение 29-летний бендерчанин был лишён права управления транспортными средствами. Срок наказания (18 месяцев) истёк весной этого года, но повторно водительское удостоверение мужчина не получил. Ни отсутствие прав, ни выпитая водка не помешали ему сесть за руль.

На правонарушителя составлен ряд административных протоколов – за езду в нетрезвом виде и за отсутствие техосмотра. Разбирательство продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное вождение в состоянии опьянения.