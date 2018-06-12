“Его куртка оказалась на моей сумке”: женщина, чуть не ставшая жертвой карманника, рассказала, как действовал преступник

Пассажир столичной маршрутки №166 стала свидетелем того, как действует карманник, и чуть не стала его жертвой.

Рассказчик, Александра Пирогова, опубликовала на Facebook в группе «Кишинёвская группа взаимопомощи» историю, свидетелем которой она стала вчера, 11 июня, в 17:30. По её словам, в привычно загруженном микроавтобусе ехал подозрительный мужчина, который метался то вперёд, то назад. Он был крупного телосложения, волосы русые, два шрама на внутренней части руки, тёмные очки, с тёмной сумкой через плечо и накинутой на плечи курткой.

– Он встал возле меня и нагнулся, делая вид, что смотрит на дорогу. Его куртка оказалась на моей сумке и я сразу поняла, что что-то не так. Я почувствовала давление на сумку, убрала её и обнаружила, что она открыта, а кошелёк почти вытянут, – рассказывает девушка.

Далее, по её рассказу, злоумышленник последовал к выходу, и там снова принялся лазить в сумке другой девушки, которая вовремя его заметила. Карманник поспешно вышел. Среди пассажиров маршрутки был ещё один мужчина, у которого сумка каким-то образом оказалась открытой. Все пассажиры маршрутки стали проверять свои сумки и кошельки.

Женщина призывала кишиневцев быть бдительными во время поездок в общественном транспорте.