Египетские вазы и золотые украшения давали “за поману” в Сороке (ВИДЕО)

По словам местных жителей, на каждый дар в память об усопших они потратили от 500 до 1000 долларов.

Не только богатыми столами, но и щедрыми подарками известно празднование Радоницы в Сороке. Не стал исключением и этот год. Так, “за поману” на местном кладбище вместо привычных чашек, тарелок и полотенец давали египетские вазы и золотые украшения. По словам проживающих там ромов, каждый дар обошелся в весьма не скромную сумму – от 500 до 1000 долларов, пишет protv.md.

Ранее яйца со стразами Сваровски, а также креветки в кляре показали на кладбище в Сороке.