Едва не утонул: сотрудники ГИЧС спасли рыбака на Гидигиче (ВИДЕО)

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Сегодня во второй половине дня водолазы ГИЧС спасли рыбака, который провалился под лёд на озере Гидигич. 57-летний мужчина отправился на рыбалку и рискнул выйти на лёд несмотря на то, что толщина льда была не более 2 см.

Спасателей вызвали прохожие, которые услышали отчаянные крики о помощи. Водолазы извлекли пострадавшего и оказали ему первую помощь. На данный момент жизни мужчины ничто не угрожает.

В данной связи сотрудники ГИЧС настоятельно рекомендуют любителям рыбной ловли не выходить на лёд при плюсовых температурах воздуха, а также если толщина ледяного покрова минимальна.