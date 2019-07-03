Еду как хочу: водитель избил и едва не задавил мужчину за то, что он не позволил ему нарушить ПДД (ВИДЕО)

Еду как хочу: водитель избил и едва не задавил мужчину за то, что он не позволил ему нарушить ПДД (ВИДЕО)

Водитель Mercedes сначала наехал на мужчину и едва не сбил его с ног, а после вышел из автомобиля и нанёс ему несколько ударов. Инцидент произошёл в конце июня у одного из столичных торговых центров.

Неприятная ситуация попала на камеру наружного видеонаблюдения, ролик вскоре был опубликован в социальной сети. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, о произошедшем было сообщено в полицию, передаёт realitatea.md.

– В Инспекторате полиции сектора Буюканы зарегистрирован этот случай, органы правопорядка предпринимают меры, чтобы идентифицировать водителя. На указанном участке есть дорожная разметка. Водитель хотел нарушить её, а потерпевший пытался ему помешать. В связи с этим между ними завязался конфликт, – сообщила Наталья Стати.

Пострадавший должен пройти экспертизу, чтобы установить полученные травмы. Полиции предстоит установить все обстоятельства. Водителю грозит наказание в соответствии с действующим законодательством.

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