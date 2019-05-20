Единый дизайн цветочных и газетных киосков: социалисты приглашают всех желающих на слушания по этой теме

Единый дизайн цветочных и газетных киосков: социалисты приглашают всех желающих на слушания по этой теме

Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете проведет в среду, 22 мая, слушания по вопросу разработки концепции единого дизайна цветочных и газетных киосков, а также мест для их установки. 

Мероприятие пройдет в зале заседаний столичной примэрии, начиная с 15.00. К участию в слушаниях приглашаются все желающие.

Напомним, ранее, по решению местных властей, киоски с газетами и цветами были демонтированы с главных улиц города. Работники ларьков неоднократно проводили акции протеста перед примэрией и требовали не лишать их работы.

Сохранить рабочие места для торговцев требовали и социалисты. Они не раз отмечали, что в сфере уличной торговли должен быть наведен порядок, включая стилизацию киосков и придание им единого внешнего вида.

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