Единство страны и высшего руководства: в Молдове президент, спикер, премьер и генпримар впервые дали старт новогодним праздникам вместе (ФОТО, ВИДЕО)

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Накануне впервые был дан старт новогодним праздникам одновременно администрацией президента, парламентом, правительством, мэрией Кишинева и другими местными администрациями по всей стране.

Вместе с жителями села Кошница и администрацией района Дубэсарь Игорь Додон и его семья зажгли огни на рождественской ёлке в этом населенном пункте.

В то же мгновение яркими цветами засияли ёлки во многих других точках Республики Молдова. В Бричанах в праздничной церемонии участвовала председатель парламента Зинаида Гречаный, в Сороках – премьер-министр Ион Кику, в Комрате – башкан Гагаузской автономии Ирина Влах. А на столичной площади Великого национального собрания мэр Ион Чебан принял участие в зажжении огней на главной новогодней ёлке страны.

Красочная церемония в пяти населенных пунктах транслировалась в прямом эфире на больших экранах, установленных на ПВНС, и по общественному телеканалу «Молдова-1», чтобы весь народ почувствовал единство страны и высшего руководства.

⁃ Приветствовал наших сограждан, пожелав им счастливых новогодних праздников и благополучия. Подчеркнул, что руководство Республики Молдова действует быстро и консолидировано, чтобы страна вошла в 2020 год с новой социальной политикой, ориентированной на благо граждан, и с конкретными действиями, направленными на развитие национальной экономики, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.