Единственный в Молдове унионистский канал прекращает свою деятельность

TV10 объявил о прекращении вещания. Причиной этому стали проблемы с финансированием.

Телеведущая канала Алина Панько объявила, что после двух лет непрерывной работы на благо общего дела, единственный в Молдове унионистский канал приостанавливает свою деятельность. Причиной этого провала стала острая нехватка денежных средств.

Стоит отметить, что 10 сентября 2016 года, когда TV10 начал своё вещание, его руководство объявило о том, что открыто унионистский канал будет спонсироваться только за счёт пожертвований. Примечательно то, что телеканал объявил о том, что находился на краю пропасти в феврале этого года. Так, бывший министр обороны и бывший либерал Анатол Шалару призвал сторонников унионизма поддержать “вестник румынизма”, так как он рискует закрыться из-за материальных проблем. А, по его мнению, TV10 чрезвычайно необходим нашей стране, где бушует российская пропаганда.

Тогда же всё унионистское медиапространство срочно стало распространять душераздирающие истории о грядущей кончине канала, обвиняя в этом даже президента и его сторонников. В связи с этим они стали призывать телезрителей жертвовать денежные средства ради дальнейшего вещания телеканала.

Стоит отметить, что TV10 сотрудничал с платформой «Acțiunea 2012» и «Tinerii Moldovei», распространяя журналистские материалы, выпускаемые «UnireaTV». Кроме этого, канал транслировал передачи румынского канала «Naşul TV» и его можно было встретить по разным сетям дистрибьюторов теле-услуг.