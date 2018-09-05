Единственная альтернатива 9-летнему правлению евроунионистов – это Партия социалистов.

На сегодняшнем заседании Республиканского совета ПСРМ единогласно членами Совета была принята резолюция формирования.

Ниже приводим текст документа без сокращений:

Те удручающие события, которым мы стали свидетелями в 27-ю годовщину независимости Молдовы на площади Великого национального собрания, – прямое следствие 9-летнего правления так называемых проевропейских партий. Всю ответственность за продолжающийся экономический кризис, за кражу миллиарда, за обнищание населения, за рост безработицы и массовую эмиграцию, за углубляющийся раскол в обществе по социальным и межэтническим мотивам, за подрыв доверия к Молдове со стороны зарубежных партнёров на Западе и на Востоке, несут те, кто в течение последних 9 лет контролировали парламент и правительство в Молдове, являлись частью этих правительств, возглавляли министерства и ведомства, финансировали и поддерживали так называемые проевропейские партии.

На протяжении последних 9 лет у власти в Молдове сменились шесть проевропейских коалиций, большинство из которых составляли представители разных политических партий. На сегодняшний день члены бывших проевропейских коалиций пытаются делать вид, что находятся по разные стороны политических баррикад. Однако противоречия между ними носят абсолютно искусственный характер.

У Демократической и Либерально-демократической партий не было противоречий, когда они вместе входили в пять (!) проевропейских альянсов.

У них не было противоречий, когда они, вопреки мнению большинства жителей страны, навязывали Молдове соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

У них не было противоречий, когда они вместе голосовали за выделение кредитов банкам Илана Шора и передачу Международного аэропорта в концессию.

У них не было противоречий, когда они вместе трижды проталкивали на пост мэра Кишинёва Дорина Киртоакэ, ныне фигуранта уголовного дела.

У них не было противоречий, когда они вместе приняли «Закон о равенстве», защищающий права гомосексуалистов.

У них не было противоречий, когда они вместе запрещали трансляцию российских телеканалов на территории Молдовы.

У власти и так называемой «проевропейской оппозиции» нет противоречий, когда они вместе добиваются изменение в Конституции названия государственного языка с молдавского на румынский.

У них нет противоречий, когда они вместе пытаются внести в Конституцию страны упоминание об обязательном европейском векторе.

У «проевропейской оппозиции» нет возражений, когда правящий режим продаёт территорию Республиканского стадиона посольству США.

У них нет противоречий, когда они вместе атакуют всенародно избранного

Президента Игоря Додона.

И правящий режим, и так называемая проевропейская оппозиция – две колонны в руках одних и тех же зарубежных кураторов. Вся их политическая возня – это торги с целью дороже продать себя друг другу в процессе распределения портфелей в новой проевропейской коалиции, если правые силы в новом парламенте вновь окажутся в большинстве. Уже сегодня они посылают друг другу недвусмысленные сигналы о готовности вновь объединиться друг с другом против народа.

Сегодня единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, является Партия социалистов Республики Молдова. Основные принципы ПСРМ соответствуют чаяниям большинства граждан нашей страны: переход к президентской форме правления, сохранение молдавской государственности и молдавского языка в Конституции, межэтнический мир в стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с Российской Федерацией при сохранении нормальных отношений со странами Евросоюза, мирное урегулирование приднестровского вопроса, социальная справедливость, защита Православия и традиционных ценностей.

Партия социалистов решительно осуждает попытки правящего режима и проевропейской псевдооппозиции расколоть общество и заявляет об отказе от участия в их недостойной политической игре.

Партия социалистов подтверждает свою полную поддержку всенародно избранному Президенту Республики Молдова Игорю Додону, его политическим и социальным инициативам.

Партия социалистов начинает кампанию по выдвижению своих представителей по одномандатным избирательным округам. Это будут надёжные люди, обладающие авторитетом на местах, свято разделяющие партийные принципы, которые не предадут своих избирателей и не отступят ни с единого пункта программы Партии социалистов.

Партия социалистов призывает народ Молдовы объединиться вокруг позитивной программы сохранения страны, реформ в экономике, социальной справедливости и модернизации общества.

Единственная альтернатива 9-летнему правлению евроунионистов – это Партия социалистов.