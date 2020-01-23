Единовременную помощь в размере 700 леев можно будет получить в любое время в течение всего года

Единовременную помощь в размере 700 леев можно будет получить в любое время в течение всего года

Со 2 по 20 января почти 525 тысяч граждан из 581,7 бенефициаров единовременной помощи в размере 700 леев получили ее. Об этом сегодня рассказала министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну. 

Министр отметила, что все получатели помощи, которые по тем или иным причинам пока не забрали деньги, смогут это сделать в любое время на протяжении всего года без какого-либо предварительного заявления.

Помощь предназначена для получателей всех видов пенсий, размер которых не превышает 2000 леев в месяц, а также социальных пособий, установленных до 1 января 2020 года. В этих целях из бюджета было выделено 407,4 миллионов леев.

Выплату пособия осуществляет Национальная касса социального страхования посредством поставщиков платежных услуг, которые обеспечивают выплату пенсий и социальных пособий.

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