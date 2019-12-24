Единовременное пособие в 700 леев начнут выдавать со 2 января

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Единовременную финансовую помощь в размере 700 леев можно будет получить, начиная со 2 января 2020 года. Бенефициарами станут более 590 тысяч человек.

Как заявили в Национальной кассе социального страхования (НКСС), финансовая помощь предоставляется получателям всех видов пенсий, ежемесячный размер которых не превышает 2 000 леев, и государственных социальных пособий, установленных до 1 января 2020 года. На данные выплаты в госбюджете на следующий год предусмотрено 418 млн. леев, пишет moldpres.md.

Выплата единовременной финансовой поддержки будет осуществляться НКСС через поставщиков платёжных услуг, обеспечивающих выплату пенсий и социальных пособий.

Деньги, которые не будут получены бенефициарами, будут возвращаться ежемесячно поставщиками платёжных услуг на счёт НКСС, а затем переводиться к выплате в следующем месяце. Суммы единовременной финансовой поддержки будут выплачиваться до конца 2020 года.