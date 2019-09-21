“Единое окно”, тестирование чиновников, компьютеризация: Чебан рассказал, как будет искоренять коррупцию в примэрии

“Единое окно”, тестирование чиновников, компьютеризация: Чебан рассказал, как будет искоренять коррупцию в примэрии

Первое, что необходимо сделать для уменьшения коррупции в примэрии Кишинева – это свести к минимуму “человеческий фактор” при рассмотрении запросов и принятии решений, а также внедрить принцип “единого окна”.

Об этом кандидат на пост генпримара столицы от ПСРМ Ион Чебан заявил накануне, 20 сентября, в ходе пресс-конференции, на которой он представил свою программу управления муниципием Кишинев на последующие четыре года.

Чебан отметил, что в примэрии не должно быть очередей у кабинетов, должно быть лишь одно окно и налажена электронная очередь.

Во-вторых, я хочу полностью перейти на платформу E-primaria. Это будет означать, что все услуги в примэрии будут компьютеризированы, все публичные закупки будут осуществляться в электронном виде, они будут также транспарентны, – рассказал кандидат в примары.

Что касается сотрудников примэрии, то их будущий генпримар намерен регулярно тестировать, а результаты этих тестов будут публиковаться. Чебан также четко обозначил: нечистые на руку чиновники будут уволены, честные же останутся на своих местах.

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